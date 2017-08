Pánico en Guam por alerta falsa de ataque

(NOTICIAS YA).-La tensión en Guam está a más no poder, debido a las declaraciones Kim Jong-un hacia Trump y las amenazas de arremeter contra los Estados Unidos atacanado la isla con misiles.

No fue, entonces, un buen momento para cometer el error que dos estaciones de radio tuvieron el infortunio de cometer. De manera no planeada y por lo tanto, no anunciada, lanzaron una alarma en sus transmisiones, generando pánico en la población.

La oficina de protección civil de la isla envió un comunicado indicando que la alerta no estaba relacionada a ningún evento o aviso de ellos y que, de hecho, ni siquiera estaba autorizado realizar pruebas de sus sistemas de emergencia, lo que presuntamente hacían las estaciones cuando cometieron el garrafal error.

De igual forma, parece ser que una alerta televisiva también fue lanzada provocando aún más confusión e histeria en la población. Una mujer tomó fotografía de su televisor y lo puso en las redes de la oficina de protección civil con la leyenda “esto me está asustando”.

Muchas personas reclamaron a las estaciones lanzar la alerta y hacerlo sin dar aviso de que solo se trataba de una prueba. Las autoridades exhortaron a todos mantener la calma.

Para crear más pánico, los eventos ocurrieron alrededor de la media noche. Sumado a esto, están las amenazas directas de Kim Jong-un de lanzar misiles a Guam con el fin de ver “qué hacen los estúpidos yanquis” después.