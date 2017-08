VIDEO: “Despacito” se queda sin nominaciones para premios de MTV

(NOTICIAS YA).- La empresa MTV explicó la razón por la que el video musical “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, no se encuentra entre los nominados a su entrega de premios Video Music Awards.

De acuerdo con People, el video más visto en la historia de YouTube no podrá contar además con el máximo galardón que otorga el canal musical.

Un vocero de MTV indicó a Associated Press que el video del gran éxito en español “no fue enviado para su consideración”.

Cabe destacar que ni MTV ni MTV2 han transmitido el video desde su lanzamiento, aunque se desconoce la razón. Este sí ha sido programado en el canal latino de la cadena, MTV Tres.

La disquera Universal Music Latin Entertainment respondió diciendo que espera que MTV “reconozca a los videos en español en su canal principal y su entrega de premios”. El intérprete del exitoso tema de reggaetón, Luis Fonsi, opinó también sobre el caso.

“Los premios son muy importantes pero qué mejor premio que tener el video más visto en la historia del mundo. No hay nada más grande que eso. Ojalá gane algunos premios después, pero creo que ya tengo el más grande, el de la gente”, dijo Fonsi a People.

MTV añadió que “Despacito” sí forma parte de la categoría “Song of the Summer” (canción del verano), cuyos nominados serán anunciados la próxima semana, pero ya no podrá contender por “Video del año” ni “Mejor colaboración”.