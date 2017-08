VIDEO: Peluquero trasquila “sin piedad” el cabello de su clienta

(NOTICIAS YA).-Una mujer de Villavicencio, Colombia, denunció ante autoridades y redes sociales la extrema mutilación de su cabello que sufrió por parte de un reconocido peluquero de su zona. El video y caso se han vuelto virales y no sabrás si reír o llorar.

De acuerdo a lo que relata en su cuenta de Facebook la víctima, Luisa Fernanda Barajas, acudió con el estilista Daniel Saray con el fin de recibir un tratamiento para su cabellera, misma que era larga y muy bien cuidada, y el cual pagó por adelantado. De acuerdo a su versión de los hechos, el estilista de inmediato solicitó una parte de su cabello, a lo que ella se negó. El peluquero insistió indicando que podría hacerse en varias sesiones. Cuando ella se negó, él le cortó un buen trozo de cabello desde la raíz.

“En ese momento volteo la silla y note que me cortaba la moña completa, le dije que parará y no paro, me mutilo sin piedad alguna [sic]”, comentó la víctima.