Acuario: Es hora de liberarte de lo que no necesitas y aceptar cambios

(NOTICIAS YA).-En septiembre el poder que hay en la octava casa indica que la pareja prospera, está en una cima profesional excelente. Esta persona será más generosa contigo.

Y eso es bueno también ya que los ingresos personales no son muy fuertes en este periodo. Esto mejorará después del 18.

Si tienes pendientes asuntos de seguros, bienes raíces o impuestos tendrás buena suerte para resolverlo este mes también.

Una octava casa poderosa es buena para regímenes de desintoxicación de todo tipo: física, emocional, mental y financiera.

Te conviene hacer inventario de tus posesiones y librarte de lo que no usas o no necesitas. Esto dejará espacio para los nuevos bienes que desean entrar. Conviene limpiar la mente de ideas, opiniones y problemas que no son válidos ni ciertos; puede que sean inofensivos, pero crean confusión y atrasos en todo.

Como hemos dicho, las finanzas mejoran después del 18. Júpiter, el planeta de la abundancia, forma aspectos hermosos en tu signo del 23 al 30. Los amigos te colaboran y te apoyan en el plano financiero.

A fin del mes el cambio de trabajo que anhelas podría llegar pronto en forma de propuesta que te obligará a tomar decisiones difíciles: si lo aceptas, tal vez tengas que cambiar de residencia.

Recuerda: lo que en un principio puede darte miedo o pereza, luego puede ser un cambio maravilloso en tu vida.

