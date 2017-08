Aficionado falla lanzamiento y casi deja sin legado a un fotógrafo

(NOTICIAS YA).-

Existe una regla NO escrita en los campos de béisbol de todo el mundo, y es estar atento en todo momento de la pelota para no ser golpeado, ya sea que estés trabajando o seas un aficionado.

Esta regla no la siguió un camarógrafo, previo al encuentro del miércoles entre las Medias Rojas de Boston y Cardenales de San Luis que fue dedicado al equipo de Boston de 1967 que llegó a la Serie Mundial de ese año.

Un aficionado fue el encargado de realizar el primer lanzamiento, tomo su tiempo, pero le puso mucho brazo y poca puntería, porqué la pelota termino impactando la parte ‘más noble’ de un hombre.

Tony Capobianco, estaba ubicado atrás del cátcher, trabajando tomando fotos del primer lanzamiento y no siguió la regla no escrita. Es por eso que no pudo evitar el impacto.