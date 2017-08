Aprovechan la falta de estacionamientos para multar cerca del consulado

(NOTICIAS YA).- Juanita recibió una infracción al acudir a una oficina pública y estacionar su vehículo en una zona que para los inspectores de tránsito es prohibida solo por no tener un parquímetro público.

“Iba aquí al consulado mexicano, aquí luego luego, a media cuadra. El ticket me lo dieron por que estaba obstruyendo el trafico aquí no hay ningún tráfico”, explicó Juanita Villalobos.

El área donde sucedió la infracción es justo hasta el punto la línea roja que indica que el área es restringida para los vehículos en el resto de la cuadra no observamos ningún anuncio o letrero que indiquen prohibido el estacionamiento.

Y es que la falta de estacionamiento público y los inspectores recorriendo la zona es lo que sorprende a los conductores diariamente afuera del consulado.

“No hay lugar para estacionarse aparte viene los inspectores de tráfico y no son nada amables nos dicen que hay un anuncio le pregunto al señor que no lo había visto el anuncio y me dice ahí está el anuncio le pregunté de una manera amable y me contesta de una manera no muy amable y eso no está bien”, explica Ramón Salazar, otro automovilista.