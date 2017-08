Da a luz niña de 10 años que fue violada

(NOTICIAS YA).-La niña de 10 años a quien en julio descubrieron estar encinta y le negaron el aborto, acaba de dar a luz a una bebé a través de cesárea.

La BBC indica que la menor no tiene idea de haber tenido a un bebé, de hecho, la niña no sabe de su condición y no sabía que estaba embarazada, pues sus padres le habían dicho que su “bulto” se debía a una gran piedra en su estómago.

El caso ha sido noticia en la India durante semanas, pues a pesar de que el abuso de menores es extremada y dolorosamente común en ese país, nunca había ocurrido que una niña de 10 años diera a luz.

Ambas, la menor y la bebé, se encuentran bien y saludables. Sin embargo, al haberse tratado de un parto prematuro, a las 35 semanas, la bebé será puesta en observación hasta que pueda darse en adopción.

Los padres de la niña no desean tener nada que ver con la bebé, inclusive, reportan no haber visto a la criatura.

En la India, tan solo en 2015, se estimaron más de 10 mil casos de violación a menores de edad. La mayoría de los crímenes son perpetuados por personas de confianza. En este caso, se trató de un tío.

Asimismo, las leyes indias prohíben el aborto después de las 20 semanas de gestación. Sin embargo, organizaciones solicitan que en casos extremos como este se permita pues, cuando se trata de niñas, usualmente el embarazo es descubierto en las últimas etapas, pues las niñas mismas desconocen su condición debido a su inocencia.