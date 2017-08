Géminis: Es tiempo de preocuparte por ti y usar tu gran poder seductor

(NOTICIAS YA).-En este mes de septiembre una persona a la que aprecias y con la que te has portado muy bien te decepcionará.

Esta experiencia te demostrará una vez más que debes preocuparte más por ti y por lo que a ti te interesa. Está bien ser generoso, pero no debes desatenderte a ti mismo.

A partir del 13 de septiembre tendrás que compartir tiempo en el trabajo con una persona con la que no tienes ninguna sintonía y que no te cae demasiado bien.

Los demás se darán cuenta de que algo no fluye entre ustedes. Puedes poner de tu parte para que la comunicación sea mejor en las próximas semanas, solo será por poco tiempo.

Después del 15 de septiembre vendrá una jornada cargada de sensualidad. Aprovecha a tu pareja y disfruten de momentos íntimos y de mucha pasión. Es posible que esto los lleve a tener un compromiso más fuerte. Te darás cuenta de que el amor sigue muy vivo entre ustedes.

En este mes debes enfrentar un temor interno que te está impidiendo evolucionar como persona. La vida te está pidiendo que hagas lo que siempre quisiste hacer. Eres tú el único que puede descubrir de qué se trata y reunir la valentía necesaria para llevarlo a cabo.

No sufras bajo una relación que no te hace feliz. Si estas soltero Lo mejor es que seas sincero con tus sentimientos hacia una persona a la que le interesas desde hace tiempo. No es que esté enamorada de ti, pero sí que ha mostrado interés en iniciar algo contigo.

Tu poder seductor será hoy muy grande, pero debes resistir ciertas tentaciones que no te llevarán a ningún sitio.

No puedes vivir en el desorden y esperar que las cosas fluyan. Ordena tu agenda y tu vida, y todo cambiará para mejor. A fin del mes encontraras por casualidad una pista sobre cuál es el siguiente paso que te toca dar en el aspecto profesional, y así tomar la mejor decisión.

Contacto Astrologo José:

Teléfono: 1800-304-3990

Facebook: astrologojose

Página web: http://www.astrologojose.com