Se manifiestan en Las Cruces para defender a los “dreamers”

Michelle Núñez ha vivido en los Estados Unidos por 14 años y recientemente calificó para el alivio migratorio de acción diferida.

Es un privilegio para mí con este permiso poder trabajar y que se me abran más oportunidades al mundo del trabajo y yo digo que nos ha dado mucho alivio.

Núñez al igual que decenas de soñadores se reunió para celebrar el quinto aniversario de DACA y a su vez en un movimiento nacional exigir a representantes como Steve Pearce el luchar por la conservación de DACA.

“Estamos aquí en Nuevo México peleando por los derechos de nuestros jóvenes que califican para DACA y mucha más que eso nuestros papas, los refugiados, la gente LGBT, la comunidad de color porque todos estamos ahorita bajo ataque con esta administración.” Comentó Gabriela Hernández, estudiante soñadora.

En la actualidad existen cerca de 7 mil jóvenes soñadores en Nuevo México cuyo futuro aún es incierto.

En un comunicado de prensa el congresista Pearce señalo que:

“Necesitamos reformar las políticas nacionales de inmigración para que el sistema sea justo para todos. La verdad es que daca es una solución a corto plazo que no logra esa meta, yo he luchado por una reforma migratoria que proporcione una solución permanente y cualquier cambio a los “dreamers” debe de asegurar que futuras generaciones no enfrenten los mismos retos.”

La lucha de estos jóvenes y de organizaciones de Nuevo México no termina el 5 de septiembre ya que continuaran la forma de permanecer en los estados unidos de una forma legal.

