Cosas para hacer este fin de semana en Tampa Bay

(NOTICIAS YA).- Si no tienes nada que hacer este fin de semana a continuación te ofrecemos un listado de los diferentes eventos que podrías disfrutar en familia en el área de Tampa Bay.

Para comenzar el fin de semana puedes ir al juego de Tampa Bay Rays vs. Seattle Mariners en una serie de juegos este fin de semana en el Tropicana Field a partir del viernes a las 7:10 p.m.

LEE: ¿Dónde ver el eclipse en la ciudad de Tampa Bay?

Además el sábado, 19 de agosto, las familias podrán disfrutar del Monster Jam en Amalie Arena a la 1 p.m. y los boletos comienzan desde $15. Este evento presentara grandes vehículos que destruyen y realizan trucos en una pista improvisada en medio del estadio.

El domingo también el Museo de Arte de Tampa realizará una fiesta silente a partir de las 8 p.m. este contara con tres diferentes estaciones pero sin necesidad de escuchar la música a todo volumen si no que por medio de pequeños audífonos los visitantes la pasarán muy bien.

Y si eres amante de los Legos deberás visitar Downtown Orlando para presenciar una exhibición titulada “The Art of the Brick” en el cual recrearon 100 trabajos artísticos completamente hechos con Legos y de la mano de Nathan Sawaya. Su ubicación exacta es en The Art of Brick ubicado en 802 Whiting Street hasta el lunes, 4 de septiembre de 10 a.m. hasta las 6 p.m.