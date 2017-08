Fin de semana en Denver

(NOTICIAS YA).- Este fin de semana te presentamos los mejores eventos comunitarios en la ciudad. Desde un taller para hacerte ciudadano americano, un festival global y un taller para prevenir el abuso sexual.

¿Está listo para hacerse ciudadano?

El consulado General de México en Denver, en conjunto con Justice and Mercy Legal Aid Clinic, presentan el taller de NATURALIZACIÓN. Si usted es ciudadano Mexicano y cree que califica para la ciudadanía, venga con toda su documentación al taller de Naturalización para convertirse en ciudadano americano con la ayuda GRATUITA de abogados de inmigración, este sábado 19 DE AGOSTO. Llame al 303-839-1008 para apartar su lugar. JAMLAC, 913 N. Wyandot St, Denver, CO 80204 comenzando a las 10 a.m.

La ciudad de Aurora te trae el Festival Global, ven a disfrutar de una gastronomía deliciosa, conocer nuevas culturas y expresiones artísticas en el Festival Global. Tendremos más de 30 banderas de distintos países en un desfile que dará comienzo a la celebración. También contaremos con la presencia de la ganadora del GRAMMY 2016 al mejor álbum Raggea, Morgan Heritage. Mientras disfrutas de esta celebración también podrás visitar el museo de historia de Aurora donde tendremos la exhibición “Picture Me Here: Stores of Hope and Resilience by Inmigrants and Refugees” que estará hasta el 22 de septiembre. Todo se llevara a cabo en el edificio del Aurora Municipal Center, 15151 E. Alameda Parkway, de 1 p.m. a 9 p.m.

Frecuentemente, los niños no hablan del abuso sexual, pero este es un problema que afecta a un alto número de menores de edad. Por eso este sábado 19 de agosto, le hacemos la invitación a un taller que hablara sobre la prevención del abuso sexual. Venga a aprender cómo podemos prevenir, escuchar, y enseñar a nuestros hijos especialmente cuando les ha pasado algo. La cita es este sábado 19 de agosto a partir de las 9 a.m. Este evento y es totalmente gratuito, para más información comunicarse con Rosa Vergil al 303-910-8647.