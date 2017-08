Fin de semana muy musical para Harlingen, conoce las opciones

(NOTICIAS YA).- El fin de semana estará muy musical con diversos conciertos y tocadas que hay en Harlingen, Texas que seguramente una de las opciones se acomodará a tu agenda y a tu gusto.

Para toda la familia, el viernes a las 8:30 se proyectará la película: Buscando a Dory en el McKelvey Park.

Para la noche del viernes hay:

Música en vivo de Carlito’s “Jake Cortez”, en Carlitos Wine House en el centro de la ciudad de 7:30 a 10:30 de la noche.

Dany Pizana, Marcos Munoz y Pam Munoz se presentan de 8 a 10 de la noche en The Prelude Songwriters Club en el centro de Harlingen.

The Charles Heam Quartet estará en el Collettis de 7 a 10 de la noche.

Para el sábado hay:

Música en vivo de The Captured en Carlitos Wine House de 8 a 11 de la noche.

Songwriters in the Round: Benny, Alex y Call From Hilltop estarán en The Prelude.

Cristian Jarequiz se presentará en Collettis de 7 a 10 de la noche.