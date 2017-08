VIDEO: Hombre se quemó la retina por haber visto un eclipse solar

(NOTICIAS YA).-Un hombre de Oregon terminó con la retina quemada tras mirar el eclipse solar de 1962. Hoy está advirtiendo a otros sobre los riesgos de mirar este fenómeno sin protección, según la publicación de la revista People.

Lou Tomososki, de 70 años, caminaba de la escuela su casa en la ciudad de Bend con un amigo, cuando los dos pararon para mirar el eclipse parcial que ocurría en el cielo.

Narra Tomososki que después del eclipse, comenzó a ver destellos, similar a lo que pasa después de ser fotografiado con flash. Pero no sospechaba que, mientras miraba el eclipse por unos segundos sin protección alguna, sus ojos sufrirían un daño que le afectaría por el resto de su vida.

Con el tiempo se enteró que se había quemado la retina de su ojo derecho durante el eclipse, dándole un punto ciego parcial en su centro. Su visión nunca mejoró, dice.

Ahora con motivo del eclipse total de sol que esta por ocurrir este lunes 21 de agosto, está advirtiendo sobre el uso de filtros solares adecuados para aquellos que quieren disfrutar del espectáculo.

“Va a ser muy rápido y no vale la pena arriesgarse”, dijo Lou Tomososki a KGW.

Tomososki dijo que espera que otros presten atención a su advertencia sobre usar protección ocular durante este próximo eclipse.

“Millones de personas por ahí van a estar mirando hacia fuera… ¿Cuántos de ellos van a decir,” Algo le pasó a mis ojos? “, lamentó.

Los médicos dicen que incluso si el sol está obstruido -como en el caso de un eclipse- sus rayos todavía pueden causar daño al ojo.

“Cuando se obscurece parcialmente el sol con la luna, no es tan brillante, y no es tan doloroso verlo”, dijo al Dr. FOX5 el Dr. G. Baker Hubbard, del Emory Eye Center de Atlanta. “Pero, a pesar de que no es doloroso, esos rayos dañinos todavía están en tus ojos y se enfocan directamente hacia el centro de tu retina, y ahí es donde hace el daño”.

Tomososki asegura que estará fuera el 21 de agosto, pero no mirará hacia el cielo.