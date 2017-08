VIDEO: Lin-Manuel Miranda canta desnudo en semáforo

(NOTICIAS YA).- El actor, productor y director Lin-Manuel Miranda es el más reciente protagonista del segmento “Crosswalk the Musical” del programa conducido por James Corden.

Junto al anfitrión del programa nocturno, y sin ropa, el famoso hispano entonó algunos de los temas más famosos del clásico musical “Hair”, incluyendo “Age of Aquarius” y “Let the Sunshine In”.

El hombre detrás de los musicales “Hamilton” e “In the Heights” y el conductor británico se remontaron a los años 60 con sus pelucas y vestuarios, indicó Time, pero se deshicieron de sus prendas para cantar en pleno cruce peatonal.

El espectáculo pudo ser visto por los conductores en la ciudad de Los Ángeles, y ahora ya puede ser disfrutado a través de los videos que circulan en la red.

“En muchas maneras, siento que todo lo que he hecho hasta el momento me ha conducido hasta aquí. En los siete años que tardé escribiendo ‘Hamilton’, todo lo que podía pensar es en que se volviera famosa para poder llegar al cruce peatonal”, bromeó Miranda.