VIDEO: Filman película porno en iglesia y se meten en problemas

(NOTICIAS YA).- Fiscales en Países Bajos han rechazado una queja emitida por una iglesia en la ciudad de Tilburg respecto a un video pornográfico filmado en sus instalaciones a principios de año.

De acuerdo con BBC News, las autoridades indicaron que aunque el video –donde aparece una pareja teniendo sexo en el confesionario, entre otras situaciones sexuales– es ofensivo, ya no existe una ley contra la blasfemia en la nación.

“Lo encontramos ofensivo e irrespetuoso, pero dimos un gran vistazo al código jurídico y no encontramos una ofensa criminal. La blasfemia no es un crimen y no hay una cuestión de allanamiento”, dijo un vocero.

El video apareció en el sitio de la estrella porno holandesa Kim Holland en enero pasado. La modelo se disculpó y dijo que este había sido realizado por un “productor externo” y que ya no aparecería en su sitio.

El padre de la iglesia católica Saint Joseph, Jan van Noorwegen, se dijo inconforme con la decisión de las autoridades e incluso realizó una misa especial buscando el perdón por la “profanación” de su parroquia.

“Solo imagínense. Si pasa ahora en una iglesia, una oficina gubernamental o un restaurante, claramente puede suceder donde sea”, dijo el religioso respecto al caso.

Ahora es esta iglesia la que decidirá si demanda a los realizadores del video por la vía civil.

“El ministerio de justicia dijo que debimos haber colgado un anuncio de ‘no entrar’ en la puerta. Así podríamos procesar a la gente que haga este tipo de cosas. Pero es absurdo poner algo así en la puerta de una iglesia”, consideró una de sus autoridades, Harrie de Swart.