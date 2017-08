Cabildo no aprueba uso de fondos para identificación municipal

(NOTICIAS YA).- Más de 70 mil personas en El Paso carecen de una identificación oficial una situación que genera bastantes problemas así lo asegura Verónica Macías.

“Es difícil porque a veces no puedes recoger a tu niño en la escuela o no puedes hacer el uso de la biblioteca, no puedes registrarte en un clínica, no puedes tener acceso porque no tiene identificación.”