Denuncian presunto fraude por Facebook

(NOTICIAS YA).- El pasado 12 de junio Cecilia Arroba opto por contactar a una persona médiate Facebook para comprar un vehículo por la cantidad de 900 dólares.

“Cuando me lo entregó dimos vuelta fallaba de un lado y de otro lado así dijo voy a venir a arreglártelo después paso una semana y nada.”

Tras esperar varios días el individuo le entrego un segundo vehículo el cual tampoco funciono, desesperada Cecilia regreso el auto y el título a cambio del dinero que hasta el momento no ha recibido.

“Me bloqueo después activo su celular le marco y me corta y ya no he vuelo a llamar porque ya me arte.”

Noticias 26 intento comunicarse con el presunto defraudador de apellido Rivera Jaquéz sin obtener respuesta. En este caso una denuncia por robo de vehículo no procede debido a que la compra no fue completada en su totalidad, una alternativa es un reporte policiaco por fraude o una denuncia ante una corte de justicia de la paz.

Ante un incremento es estos casos el buró de mejores negocios recomienda el ser cuidadoso al momento de comprar un vehículo usado.

“Existen otro tipo de recursos como car fax en donde tú con el numero VIN puedes investigar si este vehículo ha tenido sus mantenimientos si ha estado en algún choque mayor que deja repercusiones en el motor o en otra parte del carro.” Comentó Karla García asistente de comunicaciones de BBB.

También se recomienda llevar un mecánico al momento de la transacción y realizar una investigación sobre el vendedor. No olvide reportar la publicación o perfil en la misma plataforma social.

Dalinda García infroma.