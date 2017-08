(NOTICIAS YA).- Un autobús escolar y una minivan chocaron cerca del hospital de Summerlin el martes por la mañana en Las Vegas.

El accidente ocurrió cerca del cruce de Hualapai Way y Town Center Drive a las 7:45 a.m. y alrededor de 40 chicos que iban a bordo del micro fueron transferidos a otro transporte escolar que llegó al lugar de los hechos. No se reportó ningún herido. Las autoridades permanecieron en el área para investigar la causa del choque.

