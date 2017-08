VIDEO: Johnson & Johnson deberá pagar 417 mdd a mujer por cáncer

(NOTICIAS YA).- Un mujer de California deberá recibir un pagó por 417 millones de dólares por parte de Johnson & Johnson tras desarrollar cáncer de ovario debido al uso de talco para bebé de esta marca durante décadas.

Un jurado determinó que la compañía deberá pagar esta indemnización millonaria a Eve Echeverría, de 63 años, quien desde los 11 utilizaba el talco para bebé como parte de su rutina de higiene femenina.

Echeverría dejó de usar el talco en 2016 cuando leyó que una mujer tuvo cáncer de ovario a causa de este producto y asegura que de haber leído una advertencia en el envase no lo habría usado.

Sin embargo, la compañía no está obligada a poner una advertencia debido a que el talco no se considera un producto cosmético y no debe pasar por revisión de la FDA. Aunque sí debe de estar debidamente marcado con los ingredientes y otras especificaciones.

El caso de Echeverría es uno de los cientos en California que aún esperan un veredicto. Los jurados en otras estados han decidido en contra de Johnson & Johnson en cuatro ocasiones y en Nueva Jersey un caso fue denegado, detalla CNN.

Tras el fallo de la corte, Johnson & Johnson informó en un comunicado que comenzará la apelación en el caso de California.

Carol Goodrich, representante de Johnson & Johnson Consumer Inc., dijo que: “apelaremos el veredicto de hoy porque nos guía la ciencia, que apoya la seguridad del talco para bebés de Johnson & Johnson”.

La Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, que forma parte de la OMS, clasifica el uso de talco en la zona genital como “posiblemente carcinógeno para los humanos”.

Por su parte, el programa nacional de Toxicología de Estados Unidos no ha clasificado el talco como una sustancia posiblemente cancerígena.

Con información de CNN.