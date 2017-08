Pide EE. UU. a sus ciudadanos el no viajar a México

(NOTICIAS YA).- Para personas como Katia Chávez quien vive en Cd. Juárez y estudia en El Paso la advertencia de viaje a México presentada por el gobierno estadounidense como resultado del alto índice de actividad criminal resulta ridícula.

“La verdad se me hace una reverenda estupidez, si es peligroso andar pero es más peligros con quien andes mientras tú no te metas en cosas que no te afecte a ti ellos no te dicen nada.”

El aviso incluye 23 estados entre ellos Chihuahua, el mismo resalta una serie de vialidades consideradas como peligrosas en la vecina ciudad como los son el Eje Vial Juan Gabriel, el boulevard Zaragoza y el boulevard Independencia.

“Las vialidades que a nosotros nos señalan en particular como riesgosas simple y sencillamente le digo a los juarenses están tan vigiladas como el resto de la ciudad. El problema de violencia lo tenemos muy focalizado que no se ha dado una agresión en contra de norteamericanos.” Aseguró el alcalde de la ciudad Armando Cabada.

Según el consulado de México en El Paso anualmente cerca de 15 millones de estadounidenses viajan al país azteca y el índice de violencia no se compara con otras ciudades.

“Son niveles de inseguridad muchos más bajos que en muchas ciudades de Estados Unidos en la misma proporción de delitos por cada cien mil habitantes.” Comentó Marcos Bucio, cónsul general de México en El Paso.

A pesar de que los estados Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y la ciudad de México no están incluidos se exhorta a los connacionales a evitar visitarlos.

Dalinda García informa.