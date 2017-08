¿Puede el talco para bebé causar cáncer?

(NOTICIAS YA).-Después del caso que obligo a la empresa Johnson & Johnson a pagar 417 millones de dólares a una mujer por el cáncer que el producto le causo, llega la preocupación de los clientes.

La evidencia científica no es concluyente, a pesar de la demanda perdida y otros casos similares reportados. Pues se dice que en hasta ahora la empresa tiene en su contra más de 4.500 denuncias por la causa de cáncer, segun el sitio Infobae.

Aunque no hay una investigación que asegure 100 %, el doctor Daniel Cramer del centro Brigham and Women’s Hospital de Boston la enfermedad asegura que el talco sí produce cáncer.

Advierte que el uso frecuente de talcos en la zona intima si incrementa el riesgo de esta enfermedad.

Inlcuso Cramer sostiene que desde 1982 se publicaron estudios que hablaban de la relación entre el uso de talcos en la zona genital y el cáncer de ovarios, agregó la fuente.

Pero las opiniones son divididas pues muichos otros expertos aseguran que “los datos recolectados hasta el momento no son concluyentes”, por lo que no se tiene una respuesta concreta:

“Varias décadas de investigación no soportan la hipótesis de que el polvo de talco cause cáncer de ovarios”, apuntó el doctor Hal Lawrence, presidente del American Congress of Obstetricians and Gynecologists.