Si necesitas costales de arena, podrás solicitarlos en estos 9 lugares

(NOTICIAS YA).- Ante la amenaza de la tormenta Harvey, los ciudadanos pueden soilicitar costales de arena para cuidar sus hogares o negocios. Es importante que se haga de manera ordenada y coordinada entre la comunidad.

Para la prevención de Inundaciones, los propietarios de hogares y negocios pueden recoger hasta 20 bolsas de arena sin costo en Corpus Christi en el City Service Center en Civitan Drive cerca de Civitan y Ayers y se pueden comunicar al (361) 826-3211.

En San Benito la dirección es: 925 West Stenger at the City Shop. estarán disponibles en la ciudad de San Benito desde las 12 del día hasta las 5:00 de la tarde, y el viernes desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

En Weslaco desde las 10am a las 7pm en Weslaco City Park, 300 N. Airport.

En el condado de Hidalgo en Pct 1 en Sunrise Hill Park, Mile 11 N and Mile 1 1/2 W, Mercedes de 1:00 pm a 7:00 pm.

En el P2 del Alamo, en el Centro Comunitario en 1429 S Tower Road 78516

En el P2 de San Juan en el Centro Comunitario en 509 E Earling Road 78589.

En el P2 Field Operations Facility en el 4011 S Veterans Blvd de San Juan 78542.

En el Pct 3 en County Property en el N/E Corner of La Homa and 7 Mile Line, Mission de 7 de la mañana a 7 de la noche.

En el Pct 4 en Annex Building en 1124 N. M Rd, Edinburg de 7 de la mañana a 7 de la noche.

