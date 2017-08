Fin de semana en Denver

(NOTICIAS YA).-

Este fin de semana te presentamos los mejores eventos en la ciudad. Desde un concierto con la madre de todas las bandas, paseo en bicicleta con oficiales y evento en el museo para los niños.

Este domingo 27 de agosto, llega la madre de todas las bandas BANDA EL RECODO acompañados de BANDA LOS RECODITOS a un coleadero-baile que no te puedes perder. Todo se llevara a cabo a partir de las 11 a.m. en el lienzo charro El Bajio (abajo), ubicado en el 33375 E. 26th Ave, Watkins CO, 80137. Menores de edad entran completamente gratis. Un evento familiar, traído a ti por Live Entertainment y tus amigos de La Tricolor 96.5.

¿Quieres garantizar la seguridad de tus hijos mientras pasean en bicicleta? Entonces acompáñanos este sábado 26 de agosto a un paseo en bicicleta con un oficial. Todo dará inicio de las 9 a.m. hasta la 1 p.m. en la escuela preparatoria Columbine, ubicada en el 6201 S. Pierce St. en Littleton. Los oficiales estarán revisando los cascos y asegurándose que los niños tienen la bicicleta adecuada. Un evento para toda la familia.

El Programa Preescolar de Denver, celebrará su 10º aniversario del 28 de agosto al 21 de septiembre de 2017. Además de su “fiesta de cumpleaños” para agradecer a todos los centros DPP y colaboradores en la comunidad, DPP organizará también eventos gratuitos abiertos al público para que las familias de Denver disfruten del arte, la cultura y la ciencia. Los eventos incluirán cuentacuentos en inglés y español, juegos, premios y actividades de lo más divertidas. Comenzamos este lunes 28 de agosto, de 10 a.m. a 2 p.m. en el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, Southeast Atrium. Entrada gratuita.

Y no olvides que el domingo 10 de septiembre estaremos celebrando la independencia de México en FIESTAS PATRIAS 2017. Un mega evento que te presenta Univison Colorado, La Tricolor 96.5, José 92.2, Que Rollo, Mi Casa Resource Center y Budlight. La música estará a cargo de los meros, meros Huracanes del Norte, Pancho Barraza, Banda Carnaval, Revancha Norteña y muchos más. Como invitados especiales Erazno del show de Erazno y la Chokolata y nuestro amigo de José 92.1 Alex “El Genio Lucas”. ¡Un evento que no te puedes perder!