Deja de ser la Barbie humana para ser la “diosa solar” de México

Привет дорогие. У меня для вас тема творчества. На самом деле это важнейшая тема … Потому, что когда закрыт Творческий Канал, то значит закрыт канал с Божественным. Как понять, что у вас закрыт Творческий Канал? 1. Вас ничего не вдохновляет 2. Вам как бы по большому счету все равно, чем заниматься 3. Вы занимаетесь тем, что приносит доход, даже если вам это не нравится и вас это даже не интересует ( как бы на автомате, есть деньги и ладно) 4. У вас нет творческих идей , свои идеи для воплощения черпаете у других 5. Вам сложно создавать что-то творческое, даже когда есть посыл, вы подсматриваете , как это делают другие и по их готовым продуктам делаете свои. 6. У вас апатия и депрессия т к ничего не интересно Этот список можно продолжать еще долго…. Но думаю суть вы поняли. Если у вас эти пункты ( или большинство пунктов) совпадает, то у вас явно перекрыт Творческий Канал. НООО… даже в творческих профессиях я не раз замечала, что у людей перекрывается канал время от времени. И я догадываюсь почему… Во первых, как я поняла, что канал перекрыт? Потому что я задаю наводящие вопросы, как человек пишет песни или стихи, сколько занимает это времени?… И по ответом ясно, находится человек в канале или нет! Когда человек в канале, он может написать готовую песню за 5 минут максимум. Слова и музыка приходит БЫСТРО в синхроне, и в разнообразных вариациях, и надо еще успеть выбрать более удачные кусочки и скомпоновать. То есть инфа сыпется как из рога изобилия, и ты сидишь и только и успеваешь что записывать и выбирать самые удачные мотивы. На это уходит максимум 5 минут, и песня готова! Тоже и со стихами. И с картинами. Сел- нарисовал. Потом конечно на утро можно доработать, т к глаз немного замыливается по окончании, и пару жней можно вносить штрихи, придавать Дух картине. Но основная работа делается за один присест! И так ВО ВСЕМ!( Продолжение в комментариях) #cute #angel #valerialukyanova #sexy #energy #essence #esoteric #q

