VIDEO: Mujer se suicida lanzándose de edificio en Nueva York

(NOTICIAS YA).- Una mujer se suicidó saltando desde un hotel en Nueva York el martes pasado, cayendo desde una altura de aproximadamente 120 pies.

De acuerdo con el New York Daily News, varios oficiales de policía intentaron convencer a la mujer de no saltar, sin éxito.

La mujer se lanzó desde el 1 Hotel Central Park a las 3 de la tarde, aunque las autoridades habían arribado al lugar desde las 2:19.

“Se vio casi como si se hubiese resbalado. No estoy seguro de lo que sucedió. Ella dio una voltereta. Es un sonido que no quiero volver a escuchar. Luego me volteé”, dijo David Horowitch, de 60 años y testigo de la escena.

Otro de ellos fue el estudiante Brendan Walsh, de 21 años. “Simplemente se dejó ir, cayó hacia atrás. Desde el principio estaba a un pelo de caer. Se veía lista para saltar. Se estaba preparando, poniéndose en posición”, consideró.

“No era una de esas situaciones en que alguien se sienta en un puente y quiere hablar”, finalizó.