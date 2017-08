FOTO: Aparece “smartphone” en pintura de hace 80 años

(NOTICIAS YA).- Una pintura de la década de 1930 pudo haber predicho el futuro, pues en ella aparentemente se puede apreciar un teléfono inteligente, invención que llegaría alrededor de 70 años después.

De acuerdo con RT/SinEmbargo, se trata del mural “El señor Pynchon y el asentamiento de Springfield” (“Mr. Pynchon and the Settling of Springfield”), instalado en 1937 por el pintor italiano Umberto Romano en las oficinas del correo estatal de Springfield, Massachusetts.

La pintura representa al colonizador inglés William Pynchon, quien en 1635 fundó el asentamiento que ahora es la ciudad de Springfield. Pynchon aparece rodeado de nativos americanos, pero salta a la vista uno de ellos en espacial.

El hombre sostiene en su mano un pequeño objeto rectangular y brillante que asemeja un “smartphone”, y adopta una posición como la que tendría una persona que lo utiliza.

“No está claro quién es este hombre, pero bien podría estar sacándose una selfie o estar revisando su muro”, escribió Brian Anderson en la revista Vice al percatarse del detalle.

Aunque no puede saberse con exactitud cuál es el artefacto que sostiene el sujeto en su mano, dado a que el autor de la obra no dejó detalles al respecto, expertos –incluyendo el historiador Daniel Crown– aseguran se trata de un espejo, objeto que era muy valorado por los nativos americanos de la época colonial.