App de “honestidad” causa preocupación por posible ciberbullying

(NOTICIAS YA).- Una nueva aplicación está causando preocupación entre padres y organizaciones protectoras de niños, por lo que ellos consideran es una plataforma para el ciberbullyng.

La aplicación se llama Sarahah, que significa honestidad en árabe, y permite compartir un enlace en redes sociales a través del cual las personas pueden publicar comentarios anónimos y no necesariamente educados.

Actualmente esta aplicación es bastante popular en el medio oriente y ahora se ha convertido en un fenómeno en Reino Unido y Estados Unidos al llegar a la primera posición de la tabla de descargas de aplicaciones.

Pero la preocupación es clara, tanto anonimato podría facilitar de manera considerable el bullying cibernético, haciendo crecer las preocupaciones de adolescentes vulnerables en riesgo de bullying y suicidio.

Incluso la tienda de aplicaciones ya tiene reseñas de que Sarahah está siendo utilizada para el ciberbullying.

La ventaja de esta aplicación, es que no hay ninguna obligación en descargarla. Los usuarios que decidan descargarla sabrán las consecuencias que podría desencadenar ser sometido a comentarios desde el anonimato en internet.

Así que la recomendación es que si no está preparado para recibir mensajes pocos amables, mejor no la descague. Y claro, la aplicación no está recomendada para niños.