La razón por la que tiene sexo sin condón con su novia ‘VIH positivo’

(NOTICIAS YA).-Esta pareja convive de cerca con el VIH y rompe muchos mitos sobre esta enfermedad incurable.

Pues Mariana Lacono es portadora del virus del sida y aunque decidieron tener contacto sexual sin preservativo, su pareja no lo es.

Mariana, de 35 años, relata que desde hace 15 años vive con VIH y solo tres con su prometido brasileño, Caio Mota, quien está completamente sano a pesar de su vida sexual activa.

“Sé perfectamente en qué momento adquirí el virus. Yo tenía 19 años y estuvimos tres meses juntos. Era una relación posesiva, con una enorme violencia psicológica: él quería tener sexo sin preservativo y me fue comiendo la cabeza hasta convencerme. Terminé la relación después de una paliza que me dio”, recordó en entrevista con el sitio web Infobae.

Tras una serie de relaciones complicadas y fallidas, en 2014, Mariana viajó a Brasil y conoció a Caio. Viaje donde se engancharon e intercambiaron un par de besos, antes de su regreso a Buenos Aires.

Narra Mariana que una noche, posteó algo acerca del virus en Facebook y estaba convencida de que él ya sabía de su enfermedad, pero no era así.

“Saber que Mariana vivía con VIH no fue muy impactante para mí. No lo fue porque yo tenía información sobre el VIH. No sé, la verdad es que no tuve miedo. Para mí lo complejo era otra cosa, pues yo quería estar con ella pero ella vivía en Argentina y yo en Brasil, eso sí era para mí un problema”, explicó.

Mariana explicó que eligieron tener sexo sin preservativo porque es una opción:

“Eso no es una locura, es una opción”, dijo. “Está comprobado que si una persona con VIH toma su medicación en tiempo y forma, tu carga viral pasa a ser indetectable. Es como si el virus estuviera dormido”, argumentó.

Estudios demuestran la eficacia de los tratamientos antirretrovirales que, con una correcta adherencia de las personas que viven con el virus del VIH y teniendo su carga viral en niveles indetectables, no hay probabilidad de transmisión del virus, según información de La Izquierda Diario.

Pero no significa quedar exento de padecimientos, ya que aún persiste la probabilidad de contagio de enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, HPV, entre otras.

Cabe mencionar que el preservativo continúa siendo el único método eficaz para prevenir nuevas enfermedades e infecciones, agregó el diario.

Por su parte, el prestigioso infectólogo Pedro Cahn, Director de la Fundación Huésped, lo confirma:

“Se ha demostrado, desde 2012, que una persona con una carga viral indetectable no sólo mejora su salud individual sino que prácticamente lleva a cero la posibilidad de transmitir la infección a un tercero”, detalló a Infobae.

Esto quiere decir que la no transmisión por vía sexual del VIH está comprobada, siempre y cuando se tengan todas las variables mencionadas antes.

“Es una decisión de cada pareja que, en el marco del conocimiento y el acuerdo voluntario, debe ser respetada como tal”, concluye el especialista Cahn.

Mariana y Caio optaron por no usar preservativo y van a contraer matrimonio este próximo mes de octubre.