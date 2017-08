Más de 350 caimanes podrían escapar de un parque de Texas tras Harvey

(NOTICIAS YA).- Las fuertes lluvias y poderosas inundaciones que azotan a Texas empiezan a preocupar a las autoridades de Jefferson pues el nivel del agua sigue subiendo y los caimanes podrían escapar por encima de la cerca.

Más de 350 caimanes viven el el parque Gator Country en el condado Jefferson en Texas.

Según le dijo el dueño Gary Saurage le dijo a la afiliada de CNN, KFDM, que en 12 años no se habían visto unas inundaciones así, dijo Saurage.

“Estamos a menos de 30 centímetros de que el agua sobrepase las cercas”, afirmó.

“Todas estas son cercas altas certificadas, pero cuando no para, no para. Hemos trabajado sin descansar y no sé qué más hacer. Estamos muy cansados. Todos estamos exhaustos, no sabemos qué más hacer”, afirmó.

Los caimanes más grandes, Big Al y Big Tex, están en camiones.

Pero los resptiles en las áreas cercadas podrían salir por encima de las cercas si el agua sube lo suficiente.

Las inundaciones que ha dejadoHarvey no tienen precedentes en Estados Unidos. La situación podría empeorar si llegan a caer los 1.2 metros de lluvia que se esperan en los próximos días.