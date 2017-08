Reportan heridos por usar bloqueador solar en los ojos para ver eclipse

(NOTICIAS YA).-Es probable que hayas disfrutado del majestuoso espectáculo astronómico que fue el eclipse (total o parcial, dependiendo de tu ubicación) de sol de la semana pasada. Asimismo, es muy probable que hayas leído las numerosas recomendaciones que hicimos para que lo hicieras de manera segura para tus ojos.

No obstante, parece ser que no todos hicieron caso, pues de acuerdo a reportes en un medio local de Redding, California, hubo personas que acudieron al médico por un dolor de sus ojos. Y es que los daños no fueron causados por ver directamente al sol; los daños fueron causados, insólitamente, porque usaron bloqueador solar como método de protección.

Así es. Entre las recomendaciones de seguridad olvidamos mencionar no usar cualquier otro producto en los ojos que no sea específicamente unas gafas especiales para mirar al sol.

Es entonces que Trish Patterson, una enfermera de Redding, comentó en un artículo sobre cómo saber si dañaste tus ojos durante el eclipse y por lo tanto acudir al médico, que sus colegas no han tenido casos de daño en retina por mirar al sol, únicamente hay quienes se dañaron con bloqueador solar los ojos.

De acuerdo a las mismas etiquetas de esta clase de productos, su uso no es recomendado de otra forma que no sea en la piel, y quienes hayan accidentalmente usado crema bloqueadora en los ojos deberán lavarlos con agua abundante y acudir a un especialista.

No se sabe qué o quién fue el que recomendó a estos pacientes a actuar de esta forma. Tal vez fue un chiste cruel o mera ingenuidad. Sin embargo los daños no son graves, como lo pudo ser ver directamente al sol durante el eclipse, tal como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue capturado haciendo.