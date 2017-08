Rockport, de las comunidades más afectadas tras Harvey

(NOTICIAS YA).- Militares entregan alimentos, agua y hielo a los habitantes de Rockport que regresaron a revisar cómo quedó su hogar luego del impacto del huracán Harvey. Fueron colocados 30 camiones que dieron el servicio de traslado a damnificados que necesiten evacuar sus hogares de Rockport

“La ciudad va a estar bastante tiempo sin energía eléctrica”, comentó el alcalde de Rockport

Se recomienda a los habitantes de Rockport que no regresen a la ciudad ya que no hay electricdad y por consiguiente servicios relacionados como señal telefónica de celular. Algunos de los habitantes que no evacuaron se tienen que transportar hasta zonas cercanas a las carreteras para captar señal y poderse comunicar.