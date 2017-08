Una niña de 14 años es impactada por un conductor en Los Ángeles

(NOTICIAS YA).-

Una niña de 14 años fue impactada hoy por un vehículo carca de Temple City High School. Afortunadamente no fue herida de gravedad confirmaron las autoridades. Alrededor de las 8:00 a.m. el alguacil de la estación de policía de Temple City, Mike Beyer, dijo que llegaron al 9501 de la Avenida Lemon y no sabe si el conductor fue arrestado o multado.

La policía no reveló el nombre de la adolecente, pero se quejó de un dolor en la pierna. Los paramédicos transportaron a la niña, acompañada por su madre, al hospital donde fue atendida. En la evaluación no reportaron que la niña solo sufrió heridas menores.