Varios muertos y heridos en tiroteo en biblioteca en Nuevo México

(NOTICIAS YA).- Un tiroteo en una biblioteca al sureste de Nuevo México, ha dejado múltiples personas muertas y heridas de bala.

Se cree que dos personas murieron en durante el tiroteo que sucedió en la biblioteca Clovis-Carver, esta tarde alrededor de las 4 p.m.

El periódico local The Eastern New México, capturó una fotografía de un hombre arrestado, pero no se ha confirmado si el hombre es un sospechoso del tiroteo.

Clovis se encuentra alrededor de 200 millas al este de Albuquerque, cerca de la línea entre Texas y Nuevo México.

Una rueda de prensa está programada para las 8 p.m. el día de hoy.