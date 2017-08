Los mejores eventos para Labor Day en Denver

(NOTICIAS YA).- Para celebrar el fin de semana feriado te presentamos los mejores eventos en la ciudad. Desde un concierto, eventos gratuitos para los niños, la feria estatal de Colorado y una probadita de la gastronomía que ofrece nuestro estado.

Viva tu Música te trae a uno de los mejores dúos de todos los tiempos, ¡SIN BANDERA en concierto! Este viernes 1ro de septiembre en el Bellco Theater de Denver. No te pierdas esta gran oportunidad de disfrutar una noche de música con SIN BANDERA, este viernes a las 7 p.m.

Univision Colorado, La Tricolor 96.5, Que Rollo y la Feria Estatal de Colorado en Pueblo te presentan, FIESTA DAY, DÍA DE LOS CHARROS. Un evento familiar donde podrás disfrutar de un show de charrería a cargo de la Asociación de Charros Las Delicias. También habrá antojitos mexicanos, juegos mecánicos, cerveza bien fría y mucha diversión para grandes y chicos. La música estar a cargo de Los Invasores de Nuevo León y muchos más. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la Feria Estatal de Colorado en Pueblo y pasar un día con toda la familia. Domingo 3 de Septiembre, todo dará inicio a las 10 a.m. hasta las 12 p.m. en el 1001 Beulah Ave. Pueblo, CO 81004.

Más 50 restaurantes del área y vendedores de comida, se unirán este fin de semana para darte una probadita de Colorado en el festival TASTE OF COLORADO. También habrá juegos, puestos de diferentes artículos en venta, y por su puesto buena música para completar este festival. Únete a las miles de personas que se harán presentes en este festival para celebrar el día del trabajo y terminar el verano con broche de oro. Todo dará comienzo el viernes 1ro de septiembre hasta el lunes 4 de septiembre en el Centro Cívico de Denver.

El Programa Preescolar de Denver, celebrará su 10º aniversario. Además de su “fiesta de cumpleaños” para agradecer a todos los centros DPP y colaboradores en la comunidad, DPP organizará también eventos gratuitos abiertos al público para que las familias de Denver disfruten del arte, la cultura y la ciencia. Los eventos de la próxima semana son:

Museo de Arte de Denver, Just For Fun Family Center

Sábado 2 de septiembre de 11:00 a.m. a 3:30 p.m., dale fuerte a la ruleta y gana magníficos premios. Habrá también libros gratuitos para los más pequeños de la casa y cuentacuentos en español e inglés a cargo de miembros destacados de la comunidad. Un evento gratuito.

Children’s Museum of Denver, Skyline Room. Martes 5 de septiembre de 4 p.m. a 8 p.m. Gratis.

Y no olvides que el domingo 10 de septiembre estaremos celebrando la independencia de México en FIESTAS PATRIAS 2017. Un mega evento que te presenta Univison Colorado, La Tricolor 96.5, José 92.2, Que Rollo, Mi Casa Resource Center y Budlight. La música estará a cargo de los meros, meros Huracanes del Norte, Pancho Barraza, Banda Carnaval, Revancha Norteña y muchos más. Como invitados especiales Erazno del show de Erazno y la Chokolata y nuestro amigo de José 92.1 Alex “El Genio Lucas”. ¡Un evento que no te puedes perder!