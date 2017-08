Sigue inseguro Rockport para el regreso de habitantes

(NOTICIAS YA).- Desde el sábado comenzó a llegar la ayuda y el equipo de rescate a la ciudad de Rockport. Un convoy militar junto al cuerpo médico y autoridades comenzaron a brindar ayuda. Desde uno de los HEB de la ciudad, militares están entregando agua, hielo y comida.

Las autoridades le piden a los residentes que todavía no regresen pues el servicio de electricidad no está arreglado y durante el transcurso de la noche el servicio de agua podría empezar a funciona pero con algunas restricciones y no aptas para el consumo humano.

Hasta el momento no hay servicios de comunicación. No hay señal de celulares y no se tiene una tiempo estimado para su regreso… La gente tiene que viajar alrededor de 10 millas afuera de la ciudad para obtener señal

Se habilitaron 20 autobuses para que las personas puedan salir de la ciudad y buscar refugio en otro lugar. Los colegios estarán cerrados y no se sabe cuándo abrirán operaciones. Las actividades culturales y deportivas quedaron suspendidas

En conferencia de prensa el alcalde de Rockport dijo que la reconstrucción de la ciudad podría tardar mucho tiempo sin embargo ustedes ven por las calles que la gente ya está reconstruyendo sus hogares y negocios. . Aunque no se han reportado desaparecidos, las autoridades continúan buscando entre los escombros. Si usted está interesado en realizar donaciones puedes ingresar a la página de fema y allí le indicará que lugar donde puede llevar la ayuda.