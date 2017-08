Intruso descubierto se justifica con “solo quiero alimentar a mis hijos”

(NOTICIAS YA).-Policía municipal de Indianápolis sigue en la búsqueda de un sujeto que entró a una casa a robar, fue descubierto por la propietaria, y se justificó diciendo que él solo quería alimentar a sus hijos.

La mañana del lunes, una mujer que por seguridad no quiso revelar su rostro o identidad, se encontraba en casa con sus dos hijas, cuando un extraño invadió su propiedad y tocó violentamente la puerta de la casa. La mujer, por protección, decidió ignorar el llamado y no abrir la puerta. Sin embargo, esto hizo creer al sujeto que no había nadie dentro, asó que movió el aparato de aire acondicionado y entró a la casa.

LEE: VIDEO: Policías disparan contra ladrón y vecinos lo agarran a golpes

Las hijas se encontraban en sus habitaciones bajo instrucciones de su madre, quien fue a confrontar al sujeto. El hombre le dijo “mire, solo quiero alimentar a mis hijos, no quiero hacerle daño”. La mujer le respondió “soy madre de dos, y tampoco quiero que nos haga daño”.

La mujer entonces tomó un arma de postas (BB gun) y fue entonces que la situación se tornó violenta. El hombre se avalanchó contra ella y la arrojó al suelo, tras forcejear, tomó el arma y se fue.

La mujer denuncia esta situación para hacerle saber al hombre que la próxima vez que intente entrar a robar en un hogar, puede no salir con vida. Asimismo, comenta, si el hombre en verdad necesita alimentar a sus hijos, hay muchos trabajos que puede solicitar o bien ayuda que puede conseguir en organizaciones. “Si tiene hijos, que les ponga el ejemplo y haga lo correcto“, dijo la mujer a Fox News.