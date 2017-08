(NOTICIAS YA).- El Centro de Igualdad y Derechos ayudara a la comunidad para registrarse a votar. Registración para votar comenzara Agosto 28 hasta el día primero de Septiembre, cual sera el ultimo día para registrarse. El Centro asistirá toda esta semana para que no se pierda esta oportunidad. Recuerde, si no se registra antes de el día 3 de Septiembre no podrá votar en las siguientes votaciones del 3 de Octubre.

Para mas información puede llamar al 505-246-1627.