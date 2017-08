Retiran prenda de ropa para bebés por peligro de asfixia

(NOTICIAS YA).-Fabri-Tech de Jenison, Michigan, emitió un aviso de retiro voluntario de una de sus prendas para bebés, pues sus botones podrían desprenderse causando riesgo de asfixia, informó la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés).

La empresa describe en su sitio oficial que los dos pequeños botones se pueden descoser poniendo en peligro de atragantamiento a los niños pequeños.

Aunque no se han reportado lesiones, Fabri-Tech recibió un informe de un bebé poniendo uno de los botones en su boca, por lo que ha retirado cerca de 6.500 unidades.

LEE: ¿Puede el talco para bebé causar cáncer?

Los conjuntos para bebés implicados en este retiro son los “rompers” rojos y blancos que tienen un diseño de una caja de herramientas en la parte delantera y dos botones en la parte superior de las correas a la altura de los hombros.

Estas prendas se vendieron en tallas de los 6 a los 18 meses exclusivamente en Cracker Barrel Old Country Stores® alrededor del país, desde abril de 2017 hasta julio de 2017 por alrededor de $ 20.

*Puedes encontrar toda la información sobre la talla, logotipo y código de fabricación en la etiqueta.

Si le has comprado este modelito a tu hijo debes dejar de utilizarlo inmediatamente y devolverlo al lugar de compra.

Puedes ponerte en contacto con Fabri-Tech para recibir una tarjeta de prepago con tu reembolso completo al 800 – 285 – 1295 de 9 a.m. a 5 p.m. ET de lunes a jueves y viernes de 9 a.m. a 12 p.m.