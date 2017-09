Esto es lo que hace al bostezo tan contagioso e irremediable

(NOTICIAS YA).-Como tal vez lo habrás notado, el bostezo es muy contagioso y según diversos estudios podría ser una forma de demostrar empatía con el otro.

Podrías pescar un bostezo en cualquier momento y en cualquier lugar sin siquiera tener sueño o sentirte cansado y puede que no haya nada que pueda hacer para prevenirlo, según la publicación de la revista Forbes.

¿La razón? Existen muchas teorías sobre la contagiosidad del bostezo pero la más aceptada hasta el momento señala que, el bostezo puede ser una forma de comunicación.

Según los investigadores, esta teoría se fortalece con los hallazgos sobre la empatía y las relaciones consanguíneas, la edad, la amistad, sentimientos, entre otros factores.

Pues se piensa que, bostezar en respuesta al bostezo, podría ser una forma de demostrar empatía comunicando al otro que te sientes de la misma manera. Pero hay que recordar que la comunicación no siempre significa empatía.

Aunque esto no genera mayor problema, a menos que estés en un entrevista de trabajo, citando a la fuente te decimos algunos datos curiosos de los bostezos que tal vez no sabías:

• Las personas eran más propensas a bostezar cuando los más familiares a ellos bostezaron en comparación con los extraños. Esto estaría en línea con la observación de que usted tiende a tener más empatía por aquellos que están más cerca de usted, según un estudio publicado en PLOS ONE.

• Curiosamente, decir a alguien que suprima sus bostezos sólo aumenta su deseo de bostezar, concluyó el estudio publicado en la revista Current Biology de la Universidad de Nottingham.

• Es posible que las personas tengan más probabilidades de bostezar cuando las personas de la misma raza o etnia bostezan frente a las de una raza o etnia diferente, lo que también es coherente con el hallazgo Que las personas tienden a tener más empatía por los de la misma raza y etnia

• Los niños realmente no desarrollan el bostezo contagioso hasta que son mayores de 5 años de edad, similar a cuando se desarrollan empatía, de acuerdo al artículo de Maria Konnikova sobre la ciencia del bostezo en The New Yorker.

• Los pacientes con esquizofrenia o autismo, condiciones que pueden interferir con la empatía, tienden a ser menos susceptibles al bostezo contagioso, Otros estudios lo han demostrado.

• El bostezo puede ser tan contagioso que incluso discutir, oír o escribir sobre el bostezo puede hacerte bostezaaaaaar.

Aunque el bostezo contagioso no es la única forma de ecofenómeno, la imitación automática de las palabras (ecolalia) y las acciones (ecopraxia) de otra persona; pues hay muchos comportamientos como la risa, posiciones del cuerpo, gestos, comer saludable u otros que también se suelen “copiar” inconscientemente, según BBC Mundo.

Este fenómeno no es exclusivo de los humanos y se puede ver en otros animales como los chimpancés o los perros, agrega le fuente.

El mimetismo de tantos comportamientos devela que hay más comunicación inconsciente entre tú y los otros de lo que podrías imaginar.