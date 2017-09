Pastor se casa con niña y su exesposa lo defiende

(NOTICIAS YA).- Un pastor religioso en México ha causado polémica tras presuntamente casarse con una niña de 12 años y presumir el matrimonio en las redes sociales.

De acuerdo con Metro Puerto Rico, que cita a su vez al Diario Nueva York, el ministro, de nombre Jorge, justificó el enlace e incluso cuenta con el respaldo de una de sus exesposas, quien lo defendió y lo llamó un “ungido del Señor”.

“Dios me dio a Karla por esposa para crecerla. Hoy, hablando en la madrugada con él, Dios, me hizo ver que la mujer que él escogió es de temprana edad y me la entrega a mí para que yo la santifique, la edifique, para que ella no me contamine como las demás me llegaron a contaminar”, habría escrito el sujeto en internet.

El presunto pastor incluso utilizó la publicación sobre su nuevo matrimonio para criticar a las mujeres con las que estuvo antes casado.

“He tenido que repudiar a tres mujeres que fueron mis esposas, cada uno en su tiempo. Muchos se escandalizan de ello y expresan: ¡Tantas mujeres!; porque lo que ellos ven es solamente una posición cómoda de soportar el pecado, la injusticia delante de Dios, más para Dios, es mucho más severo lo que el ve”, expresó.