Al Rescate – El saldo humano de la eliminación de DACA

(NOTICIAS YA).- Llegaron al país de manera ilegal cuando apenas eran niños. Aquí crecieron, estudiaron y construyeron sus sueños. Desde hace cinco años, el programa DACA los protege de la deportación, sin embargo, muy pronto pudieran regresar a las sombras.

“Todo lo hecho hasta ahora, sería en vano. Mis sueños, mis planes en este país que sin dudas, es mi casa, porque es lo único que yo conozco”, dice Karla Cruz, quien gracias a DACA actualmente estudia una carrera universitaria.

“Fui de las primeras en presentar mi solicitud, hace cinco años. Lo recuerdo como si fuera ayer y aunque DACA no nos concede un estatus migratorio, nos da la seguridad de estar aquí y luchar por lo que queremos. Si perdemos esa conquista, no sé qué sería de nosotros“, agrega.

Los indocumentados temen que ante la posible eliminación tengan que regresar a las sombras.

Lo que más le preocupa es perder, por ejemplo, el beneficio de la licencia de conducción, ser sorprendida manejando y luego, deportada. “No quisiera estar lejos de mi familia y tener que regresar a un país que es el mío, lo reconozco y me siento orgullosa, pero en el cual no me queda nada”.

En lo que va de año, unos 36 mil jóvenes calificaron para DACA. La Agencia Federal ha autorizado 211 mil renovaciones. Esos números, aseguran varias fuentes, pudieran reducirse a cero, lo mismo que ocurriría con los sueños de Karla y de otros casi 800 mil jóvenes de todo el país.