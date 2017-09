Guía de documentos legales para “dreamers” si se cancela DACA

(NOTICIAS YA).- Ante la posibilidad de la cancelación de DACA, programa que protege la deportación de casi 800,000 soñadores en el país, han surgido decenas de dudas relacionadas con el futuro inmediato de los inmigrantes.

A continuación le presentaremos una serie de documentos legales para soñadores en caso de que se cancele el programa:

Debes estará muy consciente de tus derechos y a que estarás expuesto cuando el presidente Trump elimine DACA.

El estatus migratorio: Cada persona debe estar consiente que el programa DACA no es una visa y no otorga ningún estatus migratorio. Si se elimina el DACA, los soñadores protegidos por el programa continuarán siendo indocumentados. DACA no les otorgó un estatus migratorio, si no que los amparó temporalmente de la deportación y les otorgo un permiso de trabajo que podía ser renovable cada dos años.

Permisos de trabajo: Todo trabajador indocumentado deberá saber lo siguiente: a menos que el gobierno exija que se devuelvan los papeles los próximos términos son válidos. Si DACA se termina, pero le permite mantener el permiso de trabajo, los indocumentados podrán continuar trabajando legalmente hasta su fecha de vencimiento.

Otra de las cosas es que el empleado no tiene la obligación de informarle a su empleador que el programa ha terminado, además el empleador no tiene derecho preguntarte si eres una persona protegida por DACA o como obtuviste tu permiso de trabajo. Por último, tu empleador no tiene derecho a despedirte o modificar tu estatus laboral debido a DACA hasta que tu permiso de trabajo haya expirado.

Número de Seguro Social: El número de Seguro Social es valió de por vida, incluso si DACA haya sido eliminado y se vence el permiso de trabajo. Por lo tanto hasta que se reciban las nuevas reglas sobre los anuncios del futuro de DACA los expertos recomiendan que si no han gestionado el número de Seguro Social, este debe ser solicitado inmediatamente mientras el DACA y el permiso de trabajo continúan vigentes.

Si tienes número de seguro social puedes utilizarlo para asuntos de educación, banca, vivienda y otros lugares donde lo exijan.

Licencia de Conducir: Las condicione necesarias para poder obtener un permiso de conducir depende de cada estado.

Permiso de reingreso: Toda persona protegida por DACA debe tener cuidado si viajan al extranjero aunque tengan permiso de reingreso, es por esto que los expertos recomiendan que si estas fuera de Estados Unidos con permiso de reingreso debe regresar lo antes posible. Aun no se está claro si podrás regresar si DACA es suprimida.

Por otra parte, si aún no has salido del país o pensabas pedir un permiso de reingreso, habla con un abogado para saber los riesgos.

Entre otras opciones migratorias: Muchos protegidos por DACA podrían obtener un permiso de trabajo o incluso la residencia permanente. Una recomendación es que hables con un proveedor de servicios de inmigración para saber si tienes derecho a otros beneficios.

Crímenes: Cualquier arresto, cargo o condena criminal te puede poner en riesgo ante las autoridades migratorias. Si tienes algún tipo de cargos o antecedentes criminales debes comunicarte con un abogado experto en inmigración. Si has sido condenado por algún crimen, el ILRC recomienda averiguar si es posible legalmente cambiarlo en tu expediente para evitar que impacte en cualquier caso de inmigración futuro.

