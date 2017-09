Esperan lograr reforma migratoria para Dreamers: congresista Cuellar

(NOTICIAS YA).- Durante los próximos 6 meses, los demócratas buscarán impulsar una reforma migratoria similar a la que se promovió durante la presidencia de Barak Obama que contemple beneficiar a los jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos desde niños, señaló el representante demócrata Henry Cuellar.

“Necesitamos trabajar con los demócratas y republicanos. Hay suficientes demócratas para logarlo, sólo necesitamos unos republicanos para tener éxito”, explicó el representante Cuellar.

Los demócratas saben que tienen poco tiempo, pues seis meses sin una propuesta previa es poco tiempo considerando que les hacen falta votos para aprobar la iniciativa de reforma migratoria, por lo que posiblemente se retomen propuestas que se han hecho en periodos anteriores.

“No vamos a hacer negociación con el muro, si necesitamos seguridad como cámaras y protección, pero el muro es una solución del siglo XIV en el siglo XXI”, explicó Cuellar que el muro es un tema de seguridad e independiente.

Los demócratas reconocen que ser inmigrante indocumentado no es un delito, sino una falta administrativa, que carecer de documentos no debe criminalizar a los migrantes y menos si los jóvenes llegaron a una comunidad sin que fuera su voluntad. “No conocen a su país, nomás conocen a Estados Unidos, son personas buenas, no son criminales y si hay uno que si sea regresado, pero son buenos para Estados Unidos”, explicó.