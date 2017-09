Estudiantes de ‘Gadsden High’ salen de la escuela para protestar

(NOTICIAS YA).- “Me sentí inútil de no poder hacer nada, no solo por mí misma si no por mi familia, con las manos atadas, es una noticia que devasta no solo a familias si no a mucha más gente”, comentó Belén Santos, beneficiada por DACA.

Para Belén la noticia de que DACA, el programa que la ha ayudado hasta ahorita a seguir adelante con sus estudios y trabajo, quedaría eliminado la ha decepcionado por completo.

“Todas mis esperanzas de seguir adelante de meterme en el ‘medical field’ se han ido por un tubo como quien dicen”, comentó Belén.

Con el fin de proclamarse en contra de esta decisión, Belén junto con la organización “United We Dream” organizaron un protesta pacífica que al principio se vio interrumpida.

“El principal de la preparatoria Gadsden no quiere dejar salir a las personas a que se expresen libremente y estamos teniendo problemas por que la mayoría de nuestros personas que iban a salir al ‘walk out’ con nosotros, las asustaron y les dijeron que iban a tener problemas con la policía”, comentó Ruby Aguilar, de la organización “United We Dream”

Sin embargo, minutos después la respuesta por parte de los alumnos de la preparatoria Gadsden fue totalmente distinta y de esta manera, con pancartas y gritos, iniciaron su recorrido.

“Es una ley que nos ayuda a nosotros los estudiantes y luego pues no estamos haciendo nada de daño aquí solo queremos estudiar”, comentó Katy Meléndez estudiante de la preparatoria Gadsden.

La protesta de los estudiantes, custodiado por agentes del alguacil al igual que por observadores legales de la organización ACLU, finalizo en la línea divisora entre Nuevo México y el estado de Texas, con un cartel con la frase “La tierra de DACA”.

Los jóvenes comentaron que seguirán luchando por defender sus derechos durante estos seis meses que el congreso decidirá que pasara realmente con DACA.

Información de Edgar Ramírez.