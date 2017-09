Abogados de migración dan 2 consejos básicos para Dreamers

(NOTICIAS YA).- El gobierno informó que no aceptará más solicitudes de protección bajo el DACA a partir de este martes y que el programa ha llegado a su fin. La noticia conmocionó a jóvenes soñadores en los Estados Unidos.

“Vinimos aquí por una razón esa es para estudiar para ser alguien en la vida para poder ser lo que nosotros hemos soñado y por eso nos llamamos dreamers porque nosotros tenemos sueños y nosotros los queremos cumplir”, comentó una Dreamer que lleva 15 años viviendo en Laredo, Texas.

“Me duele pensar que en 6 meses a lo mejor ya no pueda estar con mi familia regresar a un lugar donde yo nunca he conocido por que desde chiquita me trajeron acá a los Estados Unidos seguir adelante va ser muy fuerte”, dijo otra soñadora.