Una aurora boreal podría ser visible en el norte de Estados Unidos

(NOTICIAS YA).- Este lunes, mientras muchos de nosotros celebrabamos el Día del Trabajo, el sol comenzó a hacer de las suyas con una tormenta solar y aunquel el fenómeno no es inusual, en esta ocasión podría haber provocado algo más que un destello de energía.

Científicos explicaron que aunque este tipo de destellos de energía de plasma por parte del sol son comunes, en esta ocasión podrían traer consecuencias más agradables para la vista.

Normalemnte este tipo de tormentas pueden afectar dispositivos GPS y satélites de comunicación, pero en esta ocasión un grupo de expertos asegura que el contacto de esta energía con la atmósfera de la Tiarra generaría una aurora boreal.

Las auroras puede ser comunmente vistas entre 60 y 75 grados al norte o sur del ecuador, lo que significa lugares como Alaska, la parte sur de Groenlandia, Scandinavia, el norte de rusia, entre otras áreas de la Antartida.

Para quienes vivimos un poco más al sur, apreciar estos fenómenos no es algo de todos los días, pero la emisión de energía plasma del sol registrada el lunes podría traer un increíble espectáculo de luces la noche de este miércoles y madrugada del jueves.

Esto incluye partes de Washington, Montana, the Dakotas, Minnesota, Wisconsin, Michigan, New York and New England.

Si eres de los afortunados que está cerca del área, podrás ver la aurora durante la noche o justo antes del amanecer, pero únicamente podría verse en un cielo oscuro.

Lo que significa que para poder apreciar el fenómeno la recomendación principal es alejarse de las luces de la ciudad.

Puedes consultar aquí el pronóstico de visibilidad.