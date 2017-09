Vuelo de la aerolínea Delta regresa de emergencia al aeropuerto McCarran

(NOTICIAS YA).- Oficiales dentro del Aeropuerto Internacional McCarran confirmaron que fue un incendio en el motor lo que obligó a un avión de la aerolínea Delta a hacer un aterrizaje de emergencia en Las Vegas luego de despejar la pista el miércoles por la madrugada.

El vuelo 1057 de Delta despegó de Las Vegas cerca de las 12:07 de la medianoche . dirigido hacia el Aeropuerto JFK en New York. En cuestión de 30 minutos se reportó un incendio en el avión y el piloto se vio obligado a regresar a McCarran para un aterrizaje de emergencia, según reportó un portavoz del aeropuerto.

No se reportó ningún herido y se desconoce la causa que inició el fuego. El avión estaba programado a salir de McCarran de nuevo a las 6:55 a.m. dirigido hacia New York.

LEE: AEROPUERTO MCCARRAN DE LAS VEGAS ROMPIÓ RÉCORD DE VISITANTES EN JULIO