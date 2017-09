Joven madre se prepara para la inevitable llegada del ‘Alzheimer precoz’

(NOTICIAS YA).- Una joven británica se prepara con tristeza, pues es portadora del gen que hizo que su padre desarrollara Alzheimer prematuro, publicó el portal de noticias La Opinión.

Jayne Green, de 27 años, sabe sobre la inevitable llegada de esta enfermedad propia de la vejez.

Pues un estudio genético revelo que tiene la misma mutación que hizo que su padre enfermara cuando tenía apenas 42 años, agrega la fuente.

Cuando apareció la enfermedad Jayne vivía sola con su padre, pero debido a que su salud se deterioró rápidamente, ella se mudó a vivir con sus abuelos.

“Estaba feliz en su mundo, pero no tenía absolutamente ni idea de quién era yo”, recuerda.

Según la medicina, la enfermedad de Alzheimer suele diagnosticarse después de los 65 años y cuando se presenta antes de esa edad se considera Alzheimer de Inicio Precoz.

Jayne sabía que tenía un riesgo genético de Alzheimer, pero no fue sino hasta que tuvo a su pequeño que se preocupó y decidió hacerse un análisis genético.

“Prácticamente desde el día en que nació tengo una libreta en la que he estado escribiendo cosas para Freddy, porque quiero que sepa cómo me siento ahora mismo, en este preciso instante. Y quizás yo no esté en el futuro para contárselo”, lamentó.