Osorio Chong compara al huracán Katia con una mujer y todos se ofenden

(NOTICIAS YA).- El político mexicano Miguel Angel Osorio Chong, secretario de gobernación, tuvo que pedir disculpas luego de comparar a la mujer con el huracán Katia que amenaza a las islas caribeñas y al sureste de México. El político quiso aprovechar el foro de “Ciudades Seguras para las Mujeres” pero todo resultó contraproducente.

“Viene Katia para acá, es un huracán y como buena mujer viene firma y dura y con mucha agua para acá. Si nosotros tomamos el cuidado que merece Katia podrá llevarse patrimonio, infraestructura pero no arrancarnos la vida”, dijo Osorio Chong.

Algunos defienden al Miguel Angel pues en parte de su discurso dijo que el huracán con nombre de mujer es fuerte y firme pero en la segunda mitad aseguró que Katia puede llevarse el patrimonio, lo que dejó ambiguo el mensaje y no se supo si era un insulto o un halago aunque las redes sociales no perdonaron. Osorio Chong terminó pidiendo disculpas por no saber explicarse en público.