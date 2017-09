Pareja de huracanes: Irma y Harvey cumplen 75 años de casados

(NOTICIAS YA).- Sus nombres han estado unidos desde hace 75 años, pero ahora aparecen juntos en todos los noticieros.

El huracán Harvey causó muertes y destrozos en Texas y Louisiana en días recientes, mientras que el huracán Irma ha azotado en varias islas caribeñas y se acerca peligrosamente a Florida.

Harvey e Irma Schluter están juntos desde los años 40 y justo ahora que celebran 75 años de casados, ven cómo sus nombres son asociados con dos fenómenos naturales de gran destrucción, refiere el New York Times.

“Es muy triste. No tengo idea lo que haría, nunca he estado en ese tipo de situación. Trataría de ayudar a algunas personas, no sé cómo”, indicó Irma Schluter, quien llevaba el apellido Schumacher antes de casarse con Harvey.

“Solo haces lo que creas mejor. Si puedes ayudarle a alguien, entonces hazlo”, añadió Irma, quien está a punto de cumplir 93 años, acerca de la devastación que han causado estos dos fenómenos naturales.

Sin embargo, la compasión y generosidad no son extrañas para Irma y Harvey, quien tiene 104 años, pues desde el inicio de su matrimonio han sido padres de acogida de 120 niños. Harvey incluso declaró en una entrevista en 2013 que ese era el mayor logro de su vida.

LOS NOMBRES DE LOS HURACANES

Desde 1979, la Organización Meteorológica Mundial alterna nombres masculinos y femeninos para bautizar a tormentas tropicales que surgen en el Atlántico.

La organización mantiene y va rotando seis listas principales de nombres; por ejemplo, aquellos nombres de huracanes menores utilizados en 2017 serán usados nuevamente en 2023.

El nombre Harvey, por ejemplo, fue utilizado por primera vez en 1981, y desde entonces ha servido para bautizar huracanes en seis ocasiones.

Los nombres de aquellos huracanes que causen gran destrucción o un gran número de muertes son retirados de la lista. Debido al impacto de Harvey e Irma en 2017, se cree que será la última vez que sean utilizados.